Dopo il libro di Lorenzo Dellai, che ha richiamato l'attenzione dei media locali in piena capagna elettorale si deve assistere anche al matrimonio del senatore leghista Sergio Divina. Una campagna elettorale, quella per le provinciali in Trentino, caratterizzata più dal gossip che dai veri contenuti, di cui i cittadini avrebbero necessità. La scadenza elettorale del […]