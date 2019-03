Passo Sella, fuori strada con l’auto: donna ritrovata senza vita nel canalone

Print This Post

Wilma Leonardi, 76 anni, aiutava i figli al Rifugio Maria Flora di Passo Sella

Passo sella (Trento) – Giovedì sera è uscita di strada con la sua Panda a causa della neve, mentre tornava a casa. Ieri l’allarme, stamattina l’hanno individuata.

E’ uscita di strada con la sua auto mentre stava tornando a casa, a Canazei. Un incidente dovuto appunto – spiegano i tecnici – alle cattive condizioni della strada, con la neve appena caduta.

La vettura è rotolata nella scarpata, finendo la sua corsa in un canalone. E’ stata lì fino ad oggi. L’allarme, infatti, è scattato solo ieri pomeriggio, quando i figli non l’hanno vista arrivare in albergo.

Sono inziate le ricerche. Sabato mattina il ritrovamento dell’auto da parte del soccorso alpino e dell’elicottero dei Vigili del Fuoco.