Passo Sella, Conclusa sperimentazione ‘numero chiuso’ per auto e moto

Quasi mai raggiunto il tetto massimo di transiti. Proteste da parte degli operatori

Dolomiti – Si è conclusa la sperimentazione per la limitazione del traffico motorizzato a passo Sella durante l’alta stagione turistica. Il ‘numero chiuso’, che aveva suscitato critiche e polemiche, era stato avviato il 23 luglio, con limitazioni al traffico da lunedì a venerdì, tra le ore 9.00 e le 16.00. Fino al raggiungimento di un tetto massimo di passaggi giornalieri, si poteva comunque transitare con un pass gratuito.

Questo tetto non è stato però quasi mai superato. Il calo del traffico motorizzato, sulla base dei dati fino a Ferragosto, è stato del 15% rispetto al 2017, quando furono invece sperimentati i mercoledì senz’auto, e del 27% rispetto al 2016.

L’assessore trentino all’ambiente e infrastrutture, Mauro Gilmozzi, attende i dati definitivi, ma auspica comunque che il progetto vada avanti nel 2019. “Il nostro obiettivo era soprattutto sperimentare delle modalità tali da spingere la gente a usare di più il trasporto pubblico, in generale, e quindi voglio capire come è andata – dice Gilmozzi – il tema del traffico e della viabilità è un tema condiviso da tutti: non è più possibile restare in coda ore, in val di Fassa”, aggiunge.