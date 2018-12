Passo Rolle, “Vile atto vandalico” ai piedi delle Pale: sabotata la fune della seggiovia Ferrari, accertamenti sulla Paradiso

Passo Rolle (Trento) – C’è grande amarezza nelle parole degli impiantisti locali, dopo quanto accaduto in queste ore in uno dei più suggestivi angoli delle Dolomiti trentine, passo Rolle.

E’ stata sabotata una seggiovia, proprio a poche ore dall’apertura degli impianti nella giornata di sabato 1 dicembre. E’ accaduto nella notte tra venerdì e sabato.

Si tratta dell’impianto Ferrari, la cui pista, insieme alla Cimon, doveva essere aperta agli sciatori e che invece è rimasta chiusa e lo rimarrà anche nelle prossime ore. Accertamenti sono in corso anche sulla vicina Paradiso.

Uno dei sei trèfoli, i cavi che compongono la fune, è stato sabotato nella notte. Ad accorgersene, sabato mattina, è stato uno dei macchinisti, durante il giro di prova. Indagano per danneggiamento i carabinieri di Cavalese in collaborazione con i colleghi di Primiero.

“Si tratta di un danno notevole – conferma Giacobbe Zortea, presidente dela nuova società San Martino Rolle – , cambiare una fune di quel tipo costa centinaia di migliaia di euro, ma non ci fermeremo , garantiremo la sicurezza degli impianti per i turisti e per gli operatori del Passo. Non è giusto – conclude – che paghino per un gesto irresponsabile”.