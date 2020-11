Passo Rolle, disperso da giovedì: ritrovato senza vita sulla Cavallazza il fotografo Silvano De Marco di Tesero

Erano scattate giovedì in tarda serata le ricerche di De Marco, disperso nella zona di cima Cavallazza. Venerdì in mattinata il tragico ritrovamento dell’uomo. Era molto noto in Val di Fiemme per la sua passione per la fotografia naturalistica

Passo Rolle (Trento) – E’ stato ritrovato privo di vita, venerdì mattina nella zona dei piani della Cavallazza, un uomo della Val di Fiemme di 65 anni, scomparso da giovedì sera. L’uomo era alla base di un canalone su cima Cavallazza (catena del Lagorai). Da una prima ricostruzione, probabilmente per il 65enne è stata fatale una scivolata per oltre cento metri lungo un canalone di ghiaioni.

Le ricerche dell’escursionista di Tesero, erano cominciate giovedì sera dopo che alcuni amici avevano denunciato il suo mancato rientro. L’uomo era uscito da solo in mattinata senza lasciare indicazioni precise riguardo il proprio itinerario. Gli amici, allarmati dal fatto che non rispondesse al telefono, hanno chiamato i soccorsi poco dopo le 21.

Le ricerche

Le operazioni di ricerca sono scattate subito in serata facendo base alla caserma della Scuola Alpina della Guardia di Finanza di passo Rolle, dopo il ritrovamento della macchina a passo Rolle.

Sul posto è intervenuto anche l’elicottero da Trento con il supporto degli operatori della Stazione San Martino di Castrozza che, in collaborazione con il Centro addestramento Polizia di Stato di Moena e la Guardia di Finanza, ha battuto i sentieri che portano dal passo Rolle al monte Castellazzo, al monte Cavallazza e ai laghi di Colbricon.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco volontari di San Martino di Castrozza hanno perlustrato le strade principali nella zona della Val Venegia, di Baita Segantini e Juribello. Le ricerche si sono protratte fino alle due di notte per riprendere alle prime luci di venerdì mattina con più di 40 operatori tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Centro addestramento Polizia di Stato di Moena, Carabinieri di Cavalese e Vigili del Fuoco di San Martino di Castrozza.

Allertati anche due cani molecolari provenienti dalla Val di Non e dalla provincia di Bolzano che, al momento del ritrovamento, si trovavano in viaggio per il passo Rolle.

Il ritrovamento dell’uomo

Gli operatori delle Stazioni San Martino di Castrozza, Primiero e Vanoi, allertate anche Val di Fiemme e Moena del Soccorso Alpino, insieme a Guardia di Finanza e Centro addestramento Polizia di Stato di Moena, hanno ripercorso i sentieri battuti nella notte fino al ritrovamento, verso le 9.30, del corpo senza vita dell’uomo, alla base di un canalone della parete sud della Cavallazza Piccola.

L’elicottero, che era stato chiamato per effettuare un sorvolo sulla zona, ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e il medico, il quale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Dopo il nullaosta, la salma è stata recuperata a bordo ed elitrasportata al passo Rolle, per poi essere trasferita alla camera mortuaria di Pieve nel Primiero.