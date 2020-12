Passo Rolle riapre da domenica sera sul versante Primiero, ma resta chiuso per frana sul lato Fiemme (VIDEO)

Da domenica sera 13 dicembre passo Rolle torna nuovamente percorribile dopo le abbondanti nevicate. La strada resta chiusa fino a gennaio in zona Forte Buso

Passo Rolle (Trento) – Dalle 19 di domenica sera, ha riaperto ufficialmente la strada di passo Rolle nel Primiero, in seguito alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi. In zona sono presenti oltre due metri di neve.

La strada era chiusa dallo scorso 5 dicembre, in seguito alle verifiche della locale Commissione valanghe, che in queste ore ha dato invece il via libera alla riapertura. Da sabato, mezzi del servizio gestione strade al lavoro con le frese per liberare la sede stradale da oltre due metri di neve accumulata in questi giorni.

I mezzi in azione a passo Rolle



Rolle chiuso sul versante di Fiemme

La strada di Rolle riaperta dopo le nevicate, resta però chiusa fino ai primi giorni di gennaio – con notevoli disagi per Primiero e Fiemme – in seguito ad una frana staccatasi in zona Forte Buso, nei pressi della nuova galleria che avrebbe dovuto risolvere i problemi di quel tratto. Ecco l’ordinanza della Provincia che motiva la chiusura fino a gennaio 2021.

In breve

Malore in quota, i soccorsi arrivano con il quad. Grazie al quad attrezzato con gli appositi cingoli per la neve, in dotazione dal febbraio scorso alla Stazione San Martino di Castrozza, domenica tre soccorritori hanno potuto raggiungere facilmente e in poco tempo Malga Civertaghe (Primiero) per prestare soccorso a una donna della provincia di Treviso del 1964 che si era sentita poco bene. La donna è stata assistita e trasportata in sicurezza fino all’ambulanza, che la ha trasferita all’ospedale di Feltre per sottoporla ad alcuni accertamenti.