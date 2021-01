Passo Rolle riapre da domenica 17 gennaio sul lato Fiemme ma con limiti orari e senso unico

Riaprirà domenica 17 la statale 50 del Grappa e Passo Rolle sul lato Predazzo. Percorribile da giorni senza problemi sul versante Primiero

Predazzo (Trento) – Riaprirà domenica 17 gennaio la statale 50 del Grappa e Passo Rolle: in località Lago di Forte Buso nel Comune di Predazzo sono previste fasce orarie dalle 6:00 alle 8:00 e dalle 17:00 alle 19:00 e anche il senso unico alternato. Lo prevede un’ordinanza del dirigente del Servizio Gestione strade della Provincia autonoma di Trento.

A partire da domenica 17 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021 (dal km 103+697 al km 106+257), in località Lago di Forte Buso nel Comune di Predazzo, il transito sarà dunque possibile, solo per i veicoli, dalle ore 6:00 alle 8:00 e dalle ore 17:00 alle 19:00. Sarà istituito inoltre un senso unico alternato, gestito da movieri.

Potranno transitare solo i veicoli dei lavoratori pendolari, dei residenti nelle zone limitrofe e delle ditte di trasporto del legname degli schianti conseguenti a Vaia.

La durata del provvedimento che regola il transito potrà essere prorogata in relazione allo stato di ultimazione dei lavori di messa in sicurezza del versante, a seguito di una recente caduta sassi; lavori che avevano determinato la chiusura della strada e che sono ancora in corso anche se in parte conclusi.

Inoltre in caso di avverse condizioni meteorologiche le aperture al traffico nelle fasce orarie previste verranno sospese fino alla cessazione dell’evento.

La regolamentazione del traffico sarà accompagnata dal posizionamento di segnali stradali in corrispondenza del tratto interessato.