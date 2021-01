Dolomiti, Passo Rolle riaperto: sarà Epifania con altra neve anche a quote basse

Torna percorribile il valico dopo le nevicate

Primiero (Trento) – Via libera dalla Commissione valanghe alla riapertura del passo sul versante di Primiero, dopo l’intervento dell’elicottero con la campana daisy bell (anti-valanghe) nella giornata di lunedì, che ha testato la sicurezza del tratto di strada. Per le prossime ore, gli esperti annunciano però l’arrivo di altri fiocchi bianchi, anche nei fondovalle.

Le previsioni

MeteoTrentino prevede però per le prossime ore, nuvolosità in intensificazione fino a coperto con deboli precipitazioni diffuse dalla serata di martedì, nevose anche a quote basse.

Mercoledì coperto con deboli precipitazioni, nevose anche nei fondovalle più bassi specie nella notte e al mattino, in attenuazione nel pomeriggio fino a cessare in serata. Giovedì e venerdì più soleggiato ma freddo. Sabato ancora freddo con nubi in aumento.

Arpav Dolomiti conferma tra il tardo pomeriggio/sera di martedì 5 e la mattina di mercoledì 6 previste modeste nevicate fino a quote collinari; probabili accumuli mediamente intorno ai 5 cm, localmente fino a 10 cm, sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini e sulla pedemontana/colli oltre i 400-600 m di quota.