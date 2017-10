Passo Rolle come Passo Fedaia? Ecco la soluzione “leggera” che sollecitano molti tecnici locali

Connect on Linked in

La galleria paravalanghe del Passo Fedaia è un progetto in fase di realizzazione che in queste settimane, molti tecnici locali hanno evidenziato alla nostra redazione come soluzione “economicamente” possibile anche a passo Rolle. Lasciando lo spazio sull’esterno, ad un tracciato per le bici. Ecco una simulazione assolutamente di massima dei costi

Dolomiti/Passo Rolle (Trento) – E’ difficile capire, nel mare di voci e notizie confuse di queste settimane, quale sia attualmente lo stato dell’arte per la sistemazione della strada di Passo Rolle.

Alcuni punti certi

Nel 2014 nevicate importanti hanno causato valanghe che hanno quasi raggiunto Busa Bella e la strada è rimasta chiusa per oltre 60 giorni consecutivi; dopo tali nevicate sono stati ricostruiti in modo completo i paravalanghe tra la Val del Confine ed il Passo mentre verso Malga Fosse è stata ripristinata unicamente la barriera posta appena a monte della strada.

Per chiedere che venga definitivamente risolto il problema sono state raccolte 2200 firme tra i cittadini di Primiero, firme consegnate all’Assessore provinciale Michele Dallapiccola (nella foto), con le quali si chiedeva la realizzazione di un tunnel artificiale.

Attualmente non esistono progetti definitivi ma solo “rumors” che indicano l’impossibilità di realizzazione del tunnel per problemi di costi (fino a 15 milioni di Euro – e qui sarebbe bello conoscere chi ha fatto questi calcoli) e di durezza della roccia attraversata (questa è chiaramente solo una ipotesi dato che siamo su un conoide dove il detrito si sposta abbastanza facilmente).

Le ipotesi attuali

Ad oggi, l’idea di tracciato della variante sembra prevedere costi per oltre 6 milioni di euro intressando l’area protetta della Busa Bella. Questo percorso presenta comunque alcune problematicità ambientali che sono state coerentemente evidenziate anche dal Presidente dell’Ente Parco, Silvio Grisotto, nella nota apparsa sul nostro giornale nelle scorse settimane.

A tutto questo si sovrappone l’ipotesi del collegamento impiantistico San Martino – Passo Rolle che dovrebbe vedere una stazione intermedia proprio nei pressi della Malga Fosse, con possibili interferenze con la stessa strada.

Nelle ultime settimane, circola inoltre in ambienti provinciali, un secco “Out out” sull’ipotesi variante di Rolle, tanto che, se non sarà approvata dalle amministrazioni locali la “Variante PAT”, non si farà nulla per mettere in sicurezza il passo.

Passo Rolle come Fedaia?

Fare chiarezza a questo punto è quasi impossibile anche alla luce delle future elezioni provinciali 2018. Capire quanto effettivamente costi la sistemazione della strada è difficile, manca infatti un progetto concreto che non sia una semplice linea sulla carta.

Ipotesi progettuali e costi

Ma facciamo delle ipotesi basandoci sull’intervento appaltato alla ditta ZUGLIANI S.r.l. dalla Provincia di Trento, sul Passo Fedaia, tutti i dati sono tratti dal portale:

https://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/Comunicati/Valanghe-iniziati-oggi-i-lavori-per-la-messa-in-sicurezza-di-Passo-Fedaia

L’intervento al passo Fedaia prevede essenzialmente:

una galleria artificiale paravalanghe lunga 120 metri in cemento armato del tipo a tettoia con finestrature verso valle con dei pilastri che si innestano sui muri di sostegno e a monte da un muro di controripa;

rinaturalizzazione dell’area attraverso il ricoprimento del riempimento a monte della galleria artificiale, con terra vegetale;

demolizione, rimozione e smaltimento del ponte crollato e ad oggi presente in loco, a lato dell’attuale tracciato stradale e in parte interferente con il tracciato di progetto.

demolizione, rimozione e smaltimento del ponte crollato 637 m 3

tubazione di scarico del diametro di 1.00 m netto, lunghezza 62 m

Importo totale progetto euro 2.500.000 mentre l’importo di aggiudicazione è stato di euro 1.322.238,69. Siamo tutti consapevoli che ogni progetto è diverso dagli altri e che è difficile generalizzare, ma i dati raccolti possono servire per farsi una idea del costo dei lavori (e nulla di più).

Stante la lunghezza di 120 metri, il costo a metro del paravalanghe a Passo Fedaia (includendo anche la demolizione del ponte e la posa della tubatura) è di 20.833 euro. Se però consideriamo il prezzo ribassato ad 1.322,238 otteniamo un costo al metro di euro 11.016.

Il Tratto di passo Rolle

Se questo costo unitario lo moltiplichiamo per i 620 metri di copertura che sono la lunghezza tra l’imbocco del piazzale della Malga Fosse e l’inizio del tratto in roccia nei pressi della Val del Confine, otteniamo un importo di euro 6.830.000 che non dovrebbe essere molto distante da quello ipotizzato dalla Provincia per il suo tracciato via Busa Bella, quindi senza tunnel.

Il tracciato via Busa Bella (senza galleria)

Di questo tracciato della Busa Bella si sa ben poco: secondo quanto affermato dal Presidente del Parco nella sua nota, la variante PAT ha oltre che criticità ambientali, anche “criticità paesaggistiche dato che l’intervento prevede una serie di tratti in rilevato piuttosto importanti, una viadotto di almeno trenta metri, alcuni tratti in galleria nella parte bassa del pascolo di Malga Fosse”.

Ora c’è da chiedersi perché in basso le gallerie si fanno mentre sull’attuale tracciato stradale questo non è possibile?

Passo Rolle, simbolo Dolomiti Unesco

L’area di passo Rolle in generale ma soprattutto di malga Fosse, è uno dei principali biglietti da visita delle Dolomiti patrimonio Unesco: “Un territorio dai caratteri ambientali e paesaggistici non comuni necessita di un approccio non comune (anche economicamente) in qualsiasi cosa si faccia su di esso”, come ricordava nei giorni scorsi il presidente del Parco Paneveggio Pale di San Martino.

Proprio per questo è importante che le scelte definitive tengano conto di tutti gli aspetti in campo. Per il turismo di oggi, ma soprattutto per chi verrà domani.

In breve

Consiglio Comunale su Passo Rolle – Giovedì 19 ottobre alle ore 17.30 è prevista una seduta del Consiglio comunale di Primiero San Martino di Castrozza, che affronterà tutte le tematiche e i relativi problemi, inerenti il futuro di passo Rolle. A questo link l’ordine del giorno della seduta