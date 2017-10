Passo Rolle, Mozione anche dal Movimento 5Stelle: “Misure di sostegno alla riqualificazione ambientale e naturalistica delle aree sciistiche”

Connect on Linked in

“Da ormai troppo tempo – scrive il Consigliere Filippo Degasperi M5S – si sta parlando di criticità ambientali, e di una necessità di assistere ad uno sviluppo sostenibile che contempli una crescita socio-economica che si fondi e si integri con il mantenimento e miglioramento dell’ambiente”

Trento – “Il Trentino grazie alla sua geomorfologia ha sempre avuto – dall’ambiente – un gran ritorno – prosegue il documento -, sia in tema di turismo che di utilizzo del territorio. Tuttavia si deve oggi constatare come l’ambiente, a causa di un eccessivo sfruttamento, cambiamenti climatici, e scarsità di attenzione, necessiti oggi di una maggior tutela ed un suo utilizzo coscienzioso e sostenibile.

A ciò si aggiunga il cambiamento del turismo di montagna, che si è fatto più acculturato in tema di rispetto ambientale, parallelamente all’accrescimento di esigenze di un turismo eco-sostenibile che sia –nel contempo- ricco di attrattive e servizi. Tale turismo è in forte espansione e sta crescendo molto più rispetto all’ormai saturo –e mono stagionale- turismo sciistico. Peraltro, già solo le forti siccità e le crescenti scarsità d’acqua dovrebbero far riflettere sulla sostenibilità del classico turismo sportivo tipico dello sci. Tale cambiamento è evidente.

Altro fattore importante è la competitività che, sia per i fattori climatici di cui già si è accennato, sia per fattori di offerta crescente in tutti i luoghi montani, sta diminuendo. I costi di gestione degli impianti, a fronte di un aumento dei competitors da un lato, in aggiunta ad un calo delle nevicate dall’altro, stanno portando –ma questo a partire già da anni addietro- ad una necessità di un forte e repentino cambiamento di vision del mercato del turismo.

L’occasione di cambiare il turismo montano da un’attrazione solo sciistica, rendendolo accessibile in ogni stagione dell’anno con criteri di sostenibilità ambientale, riqualificazione del territorio montano, e forte spinta all’educazione ed al rispetto della montagna da parte del turista, è sicuramente unica. Progetti di questo tipo ve ne sono, uno di questi è quello proposto per la riqualificazione di Passo Rolle. Progetti che prevedono investimenti di questa tipologia dovrebbero essere supportati da tutte le istituzioni coinvolte nello studio e implementazione di strategie di crescita dei territori.

Ciò premesso, il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento impegna la Giunta provinciale a: Sostenere e valorizzare progetti che prevedano la dismissione di impianti di risalita e l’investimento in ambiti che consentano di superare modelli obsoleti verso uno sviluppo di turismo sostenibile”.