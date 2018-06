Passo Rolle, motociclista danese contro un camion: non è grave

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Intervento dell’elicottero già impegnato in zona per una esercitazione del Soccorso alpino

San Martino di Castrozza (Trento) – Incidente motociclistico giovedì mattina poco prima di mezzogiorno in zona passo Rolle, nei pressi del ponte delle Fosse.

Per cause da accertare un motociclista danese di passaggio si è schiantato contro un mezzo pesante.

Ferite non gravi per il centauro soccorso dall’elicottero e trasferito in elicottero al Santa Chiara di Trento.

Oltre ai sanitari del 118 e all’elicottero già presente in zona per una esercitazione del Soccorso alpino, sono intervenuti i Vigili del fuoco della zona e la Polizia locale di Primiero per i rilievi di legge.