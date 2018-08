Passo Rolle, moto contro mezzo pesante: muore centauro tedesco

Print This Post

L’incidente è avvenuto nei pressi dell’Hotel Venezia, sul valico tra Primiero e Fiemme

Passo Rolle (Trento) – Gravissimo incidente motociclistico sabato pomerigio verso le 16, al passo Rolle, scendendo in direzione verso Predazzo.

Per cause in corso di accertamento una moto condotta da un centauro tedesco si è schiantata violentemente contro un mezzo pesante condotto da un trentino.

Immediato l’intervento sul posto degli uomini della vicina Guardia di Finanza di Passo Rolle, con il supporto dei vigili del fuoco di San Martino guidati dal comandante Marco Bancher.

Per i primi soccorsi, sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza e di seguito l’elicottero con l’equipe medica.

Purtroppo però, per il centauro tedesco non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Secondo le informazioni raccolte, il motociclista viaggiava verso San Martino di Castrozza in compagnia di due altri colleghi tedeschi.