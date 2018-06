Passo Rolle, moto contro camper tedesco

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Soccorsi in azione giovedì mattina al Passo Rolle verso le 11.30. Venerdì soccorso escursionista in Val Canali

Passo Rolle (Trento) – Incidente giovedì mattina a passo Rolle. Un centauro tedesco si è scontrato con un camper tedesco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, i sanitari del 118 di Cavalese, l’elisoccorso e i Carabinieri di Cavalese, per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Martino di Castrozza, i sanitari del 118 di Cavalese, l’elisoccorso e i Carabinieri di Cavalese, per ricostruire la dinamica dell’incidente. Molti sono stati gli incidenti in queste ore, anche senza gravi conseguenze, in tutta la provincia di Trento.

Venerdì pomeriggio invece, è stato soccorso un escursionista in Val Canali. Per lui fortunatamente solo escoriazioni e qualche trauma non grave.