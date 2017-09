Passo Rolle, le minoranze del Comune di Primiero San Martino sollecitano un Consiglio Comunale Straordinario

Connect on Linked in

I consiglieri comunali di Primiero San Martino di Castrozza, Nicola Chiavarelli, Paolo Simion, Mariangela Zanetel e Monica Partel, hanno sottoscritto in questi giorni la richiesta di convocazione di seduta straordinaria per discutere del futuro di passo Rolle, coinvolgendo anche Ente Parco, gli altri Comuni e la Comunità

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – “I sottoscritti consiglieri di minoranza – si legge nel documento inviato al presidente del Consiglio Uberto Meneguz – ritengono opportuno e urgente discutere gli argomenti di interesse pubblico sul futuro di Passo Rolle, i cui riflessi ricadranno sull’intero Primiero e Vanoi, in seno al Consiglio comunale aperto, con l’invito a partecipare ed intervenire esteso ai Sindaci ed ai consiglieri comunali di Mezzano, Imèr, Canal San Bovo e Sagron Mis, al Presidente ed ai consiglieri della Comunità di Valle, nonché al Presidente e alla Giunta del Parco Paneveggio Pale di San Martino”.

Al termine di un lungo documento (consultabile in basso) viene chiesto al Presidente del Consiglio comunale di Primiero San Martino di Castrozza di “convocare senza indugio – e, comunque, entro i termini utili per dare concrete indicazioni ai componenti del tavolo di lavoro su Passo Rolle – il Consiglio Comunale per discutere e prendere posizione in merito ai seguenti punti dell’Ordine del Giorno:

1. “Come portare a termine il Protocollo e fugare le preoccupazione, diffuse tra i nostri concittadini, circa l’esistenza di possibili interventi distorsivi che tenderebbero a sospendere l’investimento e porre nel nulla gli impegni presi”;

2. “Quale il futuro del Protocollo d’Intesa nell’ipotesi in cui il progetto de ‘La Sportiva’ trovasse attuazione nei termini illustrati (smantellamento impianti)”;

3. “Spiegazione e dibattito circa le possibili ricadute sull’attuazione del Protocollo che potrebbero conseguire dal declassamento di Passo Rolle a “stazione sciistica d’interesse locale” (cfr. delib. G.P. n. 1901 dd 26.10.2015), così come annunciato dalla Stampa (la quale lo darebbe per già avvenuto, senza peraltro precisarne la fonte né tanto meno le motivazioni)”;

4. “Impegno dell’Amministrazione comunale a sostenere il progetto di by-pass dell’area valanghiva di Rolle attraverso la realizzazione di un tunnel nei pressi di Malga Fosse, come da pubbliche dichiarazioni e come richiesto dagli oltre 2.000 cittadini che hanno sottoscritto la petizione consegnata al Sindaco in data 16 maggio 2016 (prot. 4520/A dd. 16.05.2016)”.

Il documento integrale