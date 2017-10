Passo Rolle, Imprese e Territorio: “Disponibili a trovare punto d’incontro con idea La Sportiva”. Impianti operativi dopo le manutenzioni

Connect on Linked in

La società che ha acquisito gl Impianti in una nota di ffusa dal Consorzio Impianti ribadisce che è tutto pronto per riprendere l’attività con piste aperte fin da inizio stagione, guardando al prossimo collegamento San Martino – Rolle

San Martino di Castrozza (Trento) – A questo punto a passo Rolle manca solo la neve. Dopo un lungo periodo di incertezza in cui sembrava che le sorti di uno dei Passi Dolomitici più famosi fossero segnate per sempre.

“Gli impianti da sci del Passo Rolle – informa una nota del locale Consorzio Impianti a fune – riapriranno regolarmente per la stagione invernale 2017/18 e saranno gestiti dalla società Imprese & Territorio, come è noto dalle cronache di questi giorni.

Già da qualche settimana infatti, l’ex caposervizio della Paradiso – ora alle dipendenze della nuova società gestore – si sta occupando delle manutenzioni degli impianti di risalita e dell’impianto di innevamento programmato – si legge nella nota del Consorzio – per essere pronti a partire non appena le temperature dovessero consentire la produzione di neve. Rinnovata inoltre la disponibilità per l’organizzazione di allenamenti e gare per gli Sci club che da sempre affollano il passo durante tutta la stagione, e che scelgono da anni Rolle come destinazione.

Guardando al futuro, la disponibilità a trovare un punto d’incontro con l’idea presentata da Lorenzo Delladio durante la scorsa estate è confermata dai nuovi gestori, i quali credono con fermezza che la convivenza tra le due proposte non solo sia possibile, ma possa rappresentare una buona occasione di rilancio per il Passo.

Tutto questo – conclude la nota degli Impiantisti – in vista del collegamento tra le aree sciabili di San Martino e Passo Rolle, ora più vicino di prima considerato che – per la prima volta nella storia – troviamo la stessa società impegnata nella gestione di entrambe le zone”.

Sono già in via di programmazione per l’imminente stagione diverse iniziative per celebrare al meglio questo importante ritorno sulla scena, tra le quali #TrentinoSkiSunrise a Rolle il prossimo 10 febbraio 2018.