Passo Rolle imbiancato dopo mesi di siccità: quasi 30 centimetri di neve, a San Martino di Castrozza fiocchi in quota

Connect on Linked in

Dopo uno dei mesi di ottobre più siccitosi dell’intero periodo in cui sono disponibili le misurazioni (a San Martino dal 1921 con l’interruzione di 4 anni tra il 2005 ed il 2010), finalmente è caduta la neve in quota

di Ervino Filippi Gilli

Passo Rolle (Trento) – Si diceva che il mese appena trascorso con i suoi 19,6 mm sia stato uno dei meno piovosi in assoluto ed in effetti su 93 anni con dati disponibili è piovuto meno in otto casi: rimanendo negli ultimi cinquant’anni circa soltanto negli anni 1969 – 1989 – 1995 – 1997 si sono avute altezze di precipitazioni inferiori al mese scorso.

Tornando alla nevicata di domenica a Passo Rolle sono stati registrati circa 25-30 centimetri mentre a San Martino di Castrozza non è praticamente nevicato. Stando alle credenze popolari questa neve non durerà: il proverbio dice infatti che “neve sulla foglia di far inverno non ha voglia” ovvero che questi pochi centimetri sono destinati a scomparire proprio come successe ad esempio nel novembre del 1989 quando gli oltre 30 centimetri caduti all’inizio del mese scomparvero nel giro di una settimana.

Poco male se questa neve è destinata a scomparire a causa del terreno ancora troppo caldo: si tratta sempre di acqua che dovrebbe rimpinguare le falde che ne hanno assolutamente bisogno.

Del fatto che ci sia una carenza idrica generalizzata tutti si sono accorti: i problemi maggiori li hanno avuti chiaramente le strutture in quota (già alla fine di luglio il rifugio Rosetta – solo per

citarne una ma la cosa era generalizzata su tutto l’arco alpino – era in crisi idrica) ma anche le malghe (con una demonticazione anticipata a causa della carenza d’erba nei pascoli) o gli stessi

laghetti alpini i cui invasi erano scesi di decine di centimetri rispetto alla normalità, per non parlare della diminuzione della corrente idroelettrica prodotta.

A questo punto non resta che sperare in un inverno nevoso: un’altra stagione come quella passata porterebbe nell’immediato danni ingentissimi all’economia turistica e nel lungo periodo

al sistema idroelettrico ma anche agli ecosistemi naturali.

Alcuni scatti da passo Rolle

di Ervino Filippi Gilli