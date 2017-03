Passo Rolle, Albergo in “vendita giudiziaria”: la Lega Nord interroga

Connect on Linked in

“È in vendita l’albergo che andava abbattuto”, scrive la Lega Nord del Trentino – L’interrogazione in Consiglio provinciale

Passo Rolle (Trento) – Nei mesi scorsi era stata espressa l’intenzione di procedere con i lavori di abbattimento dell’albergo Passo Rolle entro l’inizio dell’estate 2017. Oggi però, lo stesso albergo è in vendita giudiziaria.

“Abbiamo più volte evidenziato – spiega il consigliere provinciale della Lega, Maurizio Fugatti – lo stato di pericolosità e abbandono in cui si trova l’edificio e la necessità di intervenire nella sistemazione dei parcheggi e nella messa in sicurezza della viabilità. Anche queste due ultime problematiche sarebbero state al centro della riunione che si era tenuta a Passo Rolle, assieme alla necessità di costruire, pare, nuovi marciapiedi e progettare una nuova finalità per l’area su cui ora sorge l’albergo. I dubbi in merito alle reali tempistiche di demolizione della struttura nascono spontaneamente vista la comparsa nei giorni scorsi di un cartello di vendita dell’immobile all’esterno dell’hotel.

Per quale motivo – aggiunge la Lega – un hotel destinato all’abbattimento dovrebbe essere venduto? I timori di un mancato abbattimento a questo punto sono legittimi”.

In breve

Chi avrà perso una busta con 1550 euro a Primiero? – Sui social la notizia si è diffusa in poche ore a Primiero, dopo il ritrovamento di una busta contenente 1550 euro, in una fioriera del distributore Esso di Transacqua. A ritrovarla il gestore, Ariano Orler, che con non poca fatica è riuscito a restituirla al legittimo proprietario, grazie al prezioso aiuto dei Carabinieri. A dimenticare le banconote, una persona del posto, che ha dichiarato di essere stata colta da malore.