Trento, Passo Presena: nuovo intervento del Soccorso Alpino per portare in salvo due sciatori

Si tratta di due ragazzi tra i 20 e i 30 anni, uno israeliano e l’altro polacco. Avevano raggiunto passo Presena con gli impianti per trascorrere una giornata sugli sci ma dopo essersi diretti verso il rifugio Mandron non sono più riusciti a tornare indietro

Trento – Nella zona dove i due ragazzi si sono persi non c’era campo e l’allarme è scattato in serata. Sono subito intervenute le squadre di terra dell’Area Operativa Trentino Occidentale del Soccorso alpino trentino, le quali sono riuscite a individuare e raggiungere i due dispersi, illesi, verso le 20.30 a una quota di circa 2400 metri.

In considerazione delle condizioni ambientali e della neve, si è preferito far trascorrere la notte al riparo nel bivacco del rifugio Mandron con coperte e bevande calde. In mattinata sono stati recuperati e accompagnati a valle con delle racchette da neve.

Dopo i diversi episodi avvenuti in questa zona nell’ultimo periodo, in accordo con la società degli impianti si stanno adottando misure di prevenzione più incisive per evitare che succedano altri eventi di questo tipo.

Il Soccorso alpino trentino ringrazia la fattiva collaborazione della società degli impianti, che ha messo a disposizione i mezzi e il personale per facilitare le operazioni di soccorso.