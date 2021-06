Passo Manghen: moto esce di strada, intervento dell’elisoccorso

L’incidente sul versante di Borgo Valsugana del passo Manghen in Trentino

Borgo Valsugana (Trento) – Un motociclista è uscito di strada lunedì pomeriggio verso le 17, finendo nel bosco, poco prima del passo Manghen. Sul posto è intervenuto l’elicottero di Trentino emergenza con il supporto dell’ambulanza da Borgo.

Sarebbe stato un passante ad accorgersi della moto, che si è frmata tra gli alberi. Molti incidenti hanno coinvolto centauri in questo fine settimana, dal Trentino al Veneto. Proprio in Veneto i più gravi, alcuni anche con vittime.

In breve

Incidente in parapendio lunedì mattina verso le 8.30 nella zona dell’Idroland di Baitoni di Storo, sul Lago d’Idro al confine fra Trentino e Lombardia. Un uomo è precipitato da un’altezza di 3 metri circa. E’ finito in acqua, dove è stato subito recuperato grazie ai soccorsi tempestivi. Ha riportato diversi traumi. Ora è ricoverato al Santa Chiara di Trento.

Elicottero a Primiero per un intervento sanitario urgente lunedì in tarda mattinata. L’elicottero è atterrato come di consueto nella piazzola di Transacqua con il supporto dei vigili del fuoco di zona. Subito dopo le prime cure con i sanitari del 118, il recupero del paziente e il trasferimento al Santa Chiara di Trento.