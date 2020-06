Passo Giau, trentino si schianta in moto e muore: lutto in Valsugana per Daniele Bortolon

È un motociclista 29enne della Valsugana la vittima dell’incidente sul Passo Giau

Borgo Valsugana (Trento) – Daniele Bortolon di Spera a bordo della sua moto stava percorrendo la strada dolomitica quando è stato centrato da un’automobile.

Daniele Bortolon, 29 anni, abitava a Spera, in Valsugana.

Il motociclista, stava percorrendo una delle strade più spettacolari dell’area dolomitica, quella che collega Cortina d’Ampezzo con Selva di Cadore quando è avvenuto l’incidente.

La sua moto si è scontrata con un’automobile per cause in corso di accertamento. Troppo gravi le ferite riportate. Lutto in Valsugana dove il giovane era molto conosciuto.