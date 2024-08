Passo del Brocon, motociclista trentino esce di strada e muore

La vittima è il giovane Eugenio Boschi, 26 anni di Villa Lagarina. Sanitari, vigili del fuoco del Tesino e Vanoi con i carabinieri sul posto, lungo la sp79

Tesino/Vanoi (Trento) – Tragica gita in moto per il giovane, Eugenio Boschi, 26 anni di Villa Lagarina, precipitato lungo una scarpata mentre guidava sulla strada del Brocon, diretto verso Canal San Bovo. Il centauro, dopo aver perso il controllo del mezzo, è scivolato nel dirupo per oltre 50 metri.

L’incidente, è avvenuto sabato pomeriggio lungo la strada sp79 del passo Brocon fra Tesino e Vanoi, per una moto uscita di strada. Le operazioni di soccorso, si sono concluse intorno alle 19.30 di sabato. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 800 112 000 è arrivata intorno alle 18. Sul posto, oltre al Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, anche i Vigili del Fuoco di Castello Tesino e Canal San Bovo.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre in piazzola si mettevano a disposizione gli operatori della Stazione del Vanoi del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino. L’elicottero è volato in quota ed ha verricellato sul luogo dell’incidente il Tecnico di elisoccorso e il medico, mentre quattro soccorritori della stazione del Vanoi, si sono calati nel canale per dare supporto alle operazioni. Nonostante i vari tentativi di rianimazione, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, la cui salma, dopo il nulla osta delle autorità, è stata calata via terra in un punto più favorevole all’elicottero per il recupero mediante verricello e trasferita presso la camera mortuaria. L’elisoccorso ha fatto base anche alla piazzola di Primiero durante l’intervento, per le operazioni di rifornimento carburante.

Altri interventi nel Primiero Vanoi

Durante la giornata di sabato, l’elicottero è intervenuto anche a Primiero, al bivacco Minazio in Val Canali, per un trauma non grave, successivamente a passo Cereda per un incidente auto moto e anche al rifugio Al Velo per un malore in quota.

Centauro grave anche in val di Sole

Un motociclista di 26 anni è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto poco dopo le 14 di sabato 24 agosto a Ossana in val di Sole. Il centauro stava probabilmente sorpassando un pullman quando si è scontrato contro un’auto che procedeva nella direzione opposta. Dopo l’impatto è finito sotto il bus rimanendo intrappolato. L’incidente lungo la strada del passo Tonale. Il motociclista veronese è stato liberato dai vigili del fuoco volontari della zona che hanno dovuto sollevare la corriera con un cric. È stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento in prognosi riservata.

In breve