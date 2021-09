Passo Cereda, Bmw M4 vola nel torrente: miracolati due veneti, altri incidenti in Trentino (FOTO)

Facevano parte di un gruppo di amici con auto sportive. L’incidente scendendo da passo Cereda, poco dopo la zona ex “Baita del vecio”. Vigili del fuoco di Primiero e Mezzano mobilitati con i sanitari dell 118. Rilievi della Polizia locale di Primiero

Passo Cereda (Trento) – Sono salvi per miracolo, due giovani vicentini, usciti di strada domenica poco prima di mezzogiorno, con una potente Bmw M4 da oltre 400 cavalli, nei pressi della ex “Baita del Vecio” a breve distanza da passo Cereda, finendo nel torrente vicino.

Erano in gruppo con altri amici, alla guida di alcune auto sportive, quando è avvenuto l’incidente, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale. Dopo la chiamata di emergenza, sul posto sono intervenuti i corpi dei vigili del fuoco di Primiero e di Mezzano con l’autogrù.

I due giovani passeggeri – un ragazzo e una ragazza – sono usciti autonomamente dall’auto e sono comunque stati medicati e controllati del 118 che è intervenuto sul posto. Fortunatamente, i due giovani se la sono cavata con vari traumi non gravi.

Particolarmente impegnativo il recupero del dell’automezzo, come docuemntano le immagini dei vigili dle fuoco di Primiero – perché l’auto era finita proprio nell’alveo del torrente a ruote all’aria. Sono dovuti intervenire con una gru e tagliare anche alcune piante per recuperare il potente bolide. In zona hanno operato una quindicina di vigili dei due corpi.

In breve

E’ grave un motociclista finito contro un’automobile in manovra lungo la strada fra Madrano e Baselga di Piné. L’uomo, 44 anni di Cavalese è stato portato in elicottero all’ospedale Santa Chiara. Indagini in corso sulla dinamica dello schianto.

Posta sui social l’arsenale custodito in casa, nei pressi di Rovereto ma scatta l’arresto. La segnalazione alla Polizia è arrivata tramite l’app Youpol. Protagonista della vicenda, un 56enne, che è stato arrestato. Aveva dei precedenti per lesioni truffa e ricettazione. Ora deve rispondere anche di detenzione di armi da guerra e ordigni bellici.