Passo Brocon, valanga sul versante del Vanoi: strada ancora chiusa

Connect on Linked in

Purtroppo non sono bastati i recenti lavori di sistemazione dei paravalanghe sulle nuove gallerie, per mettere completamente in sicurezza il tratto di strada che collega Vanoi e Primiero con il passo del Brocon. Da tempo i residenti chiedono una sistemazione definitiva della strada

Passo Brocon (Tesino/Vanoi) – E’ chiusa da due giorni la strada del passo Brocon, sul versante Valle del Vanoi (mentre è transitabile sul versante Valsugana) a causa di una slavina di importanti dimensioni, staccatasi poco prima della vecchia galleria. Una zona ad alto rischio di valanghe, da sempre.

Da lunedì 12 marzo la SP 79 del Brocon è chiusa in e ntrambe le direzioni t ra Passo Brocon e Canal San Bovo a l km 24+240 (verso Canal San Bovo) per pericolo valanghe. Il passo è raggiungibile dal lato di Castel Tesino o deviando dal Primiero verso il Bellunese via “Roa” (Lamon/Tesino).

Non è bastata la sistemazione dei paravalanghe sulle nuove gallerie – che ha richiesto diversi anni di lavoro e molte interrogazioni provinciali – per rendere transitabile il tratto di strada. Ancora una volta, dipendenti delle funivie, turisti e molti sciatori, sono costretti a deviare sulla vicina strada della “Roa” (che collega Lamon nel Bellunese con Tesino) per arrivare alle piste da sci del Brocon. Notevoli quindi i disagi per coloro che si ritrovano la strada interrotta, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

Da tempo i residenti chiedono interventi definitivi su quel tratto di strada che in estate registra numerosi incidenti di moto (soprattutto nelle strette curve di Ronco), mentre in inverno nella parte più alta della SP 79, si registrano diverse slavine di piccole e grandi dimensioni.

Le immagini della slavina sulla strada (TGR)