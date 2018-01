Passo Brocon, Maddalena Donati in escursione con il marito cade e muore sul Monte Coppolo

Connect on Linked in

La vittima è una giovane donna di 29 anni di Albignasego, Maddalena Donati, che era in passeggiata con le ciaspole, assieme al marito, sul passo Brocon, tra Tesino e comune bellunese di Lamon. Una scivolata l’ha fatta cadere in un dirupo e i traumi si sono rivelati fatali. Sul posto, per recuperare la salma, gli uomini del Soccorso alpino trentino. Per i rilievi di legge, invece, i Carabinieri di Lamon



Passo Brocon (Trento) – L’allarme è scattato domenica mattina verso le 12.30. L’escursionista veneta 29enne, Maddalena Donati (nella foto dal suo profilo fb), di Albignasego (Padova), ha perso la vita cadendo in un canalone sul monte Coppolo, mentre era in escursione con il marito.

La giovane donna, era in passeggiata con le ciaspole sul passo Brocon, tra Tesino e il vicino comune bellunese di Lamon. Una scivolata l’ha fatta cadere in un dirupo e i traumi si sono rivelati fatali. Sul posto, per recuperare la salma, l’elicottero da Trento con gli uomini del Soccorso alpino del Tesino. Per i rilievi di legge, invece, sono intervenuti i carabinieri di Lamon.

La tragica caduta

L’incidente – secondo quanto conferma il Soccorso alpino trentino – si è verificato sul Monte Coppolo, a una quota di circa 2000 metri. L’escursionista veneta è caduta durante la salita, prima della cresta terminale che porta alla cima della montagna, in una zona in ombra, dove probabilmente le racchette da neve non sono riuscite a fare presa sul terreno ghiacciato, facendola scivolare nel canalone. Una caduta che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Il marito, sotto chock chiede aiuto

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte del compagno della donna. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Orientale del Soccorso alpino trentino ha chiesto l’intervento dell’elicottero, inviando sul posto anche una squadra di terra di dieci tecnici del Soccorso alpino della Zona Valsugana-Tesino.

Giunti sul posto i soccorritori purtroppo non hanno potuto fare nulla per la giovane escursionista, il cui corpo è stato caricato a bordo dell’elicottero con il verricello e trasportato alla camera mortuaria di Castello Tesino.

L’ultimo incidente a Cima Cavallara

Poche settimane fa, sempre in zona passo del Brocon, su cima Cavallara, aveva perso la vita un feltrino durante una escursione in quota. L’uomo aveva accompagnato con un pullmino gli atleti dello Skiteam Vallata Feltrina fino agli impianti del Lagorai al passo del Brocon. Poi si era dedicato ad una escursione con gli sci su Cima Cavallara. In seguito ad un incidente sugli sci, il feltrino era stato però ritrovato senza vita.