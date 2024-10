“Passeggiata e passeggini in rosa” a Primiero, sabato 12 ottobre con ritrovo alle 13.30 a Fiera

L’appuntamento è fissato per sabato 12 ottobre alle 13.30 nella piazza del municipio a Fiera di Primiero, mentre la passeggiata prenderà il via alle 14. ln caso di pioggia: la passeggiata si terrà regolarmente; lo spettacolo sarà effettuato presso la palestra Istituto Santa Croce

Primiero (Trento) – Nel mese della prevenzione contro il tumore al seno, torna il consueto appuntamento con la “Passeggiata e Passeggini in Rosa”, iniziativa proposta per sensibilizzare sul tema della prevenzione e promozione della salute al femminile.

La raccolta fondi

E’ prevista una raccolta fondi da devolvere alla LILT per la ricerca. Alla partenza sarà possibile ritirare la maglietta rosa, disponibile fino ad esaurimento. L’appuntamento è fissato per sabato 12 ottobre alle 13.30 nella piazza del municipio a Fiera di Primiero, mentre la passeggiata prenderà il via alle 14.

Il percorso

Seguirà un anello che attraversa Fiera, Transacqua, Ormanico, la campagna di Tonadico e arriverà fino a Siror. Si scenderà quindi, lungo il torrente, attraversando il parco Vallombrosa, dove l’evento si concluderà con lo spettacolo di per grandi e piccinə “Le meraviglie del Magico Camillo”.