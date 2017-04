Pasqua: Moraglia, amore per identità, ma senza chiudersi

Connect on Linked in

Nell’omelia della messa in Basilica San Marco

NordEst – “In questi anni di cambiamenti epocali siamo chiamati a ripensare il contesto in cui viviamo.

Si tratta di non considerar fra loro in modo conflittuale la ‘tolleranza’ e la ‘passione per la verità’, la ‘tolleranza’ e le ‘convinzioni profonde’.

Bisogna nutrire un saggio amore per la propria identità e per la propria storia, senza chiudersi in se stessi, domandando a tutti il rispetto della legalità, il rispetto reciproco, l’impegno per il bene comune nel Paese in cui abitiamo”. Lo ha detto il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, nell’omelia della messa di Pasqua, celebrata nella basilica di San Marco.

“Questo – ha aggiunto il prelato – è il concreto e civico modo di tendersi la mano in una società sempre più articolata e multiforme”.