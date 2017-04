Pasqua 2017 a Primiero, “Fatto dai bambini per i bambini”: gesti di solidarietà per ricostruire insieme Sabato 15 aprile in centro a Fiera

Un’iniziativa delle Scuole equiparate dell’infanzia di Fiera di Primiero, Mezzano, Siror, San Martino, Tonadico, Transacqua

Primiero (Trento) – Per sostenere le comunità del centro Italia, ripetutamente colpite dal terremoto, le scuole equiparate dell’infanzia di Primiero propongono un’iniziativa di solidarietà e di sostegno concreto per un progetto preciso e mirato.

All’interno dell’iniziativa “Pasqua a Primiero” troverete un mercatino di creazioni realizzate dalle scuole. Vasetti di vari materiali, giochi, oggetti portafortuna, scacciapensieri, quadri, biscotti,… molteplici creazioni che raccontano della ricchezza di idee diverse, della pluralità di partecipazioni, dell’intersecarsi di pensieri, azioni, creatività.

I bambini si sono confrontati sull’esperienza del sisma che ha colpito le popolazioni del centro Italia esprimendo le loro emozioni; costruendo possibili significati a quanto successo; raccontando pensieri, preoccupazioni, speranze; elaborando idee per aiutare.

Da qui sono nati laboratori creativi per preparare insieme il mercatino: occasioni di fare per gli altri facendo con gli altri, per progettare insieme, per collaborare; occasioni per donare, per aiutare, per ricostruire insieme.

Tante sono state le partecipazioni a questa iniziativa: bambini, insegnanti, cuochi, operatori d’appoggio, volontari delle scuole, genitori, nonni… Ognuno ha investito tempo, impegno, creatività per un progetto di solidarietà: donare agli altri in un processo che arricchisce tutti.

Il ricavato raccolto con offerta libera – in intesa con la Protezione civile del Trentino – confluirà nel conto corrente aperto dalla Federazione provinciale Scuole materne di Trento e sarà destinato al finanziamento degli arredi delle Scuole dell’infanzia delle zone colpite dal sisma.