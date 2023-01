Pascoli e contrasto alle speculazioni in Trentino: in 3 anni ‘recuperati’ 730mila euro

Il resoconto dei controlli intrapresi da Corpo forestale del Trentino, Appag e Apss

Trento – L’alpeggio rappresenta in Trentino un’attività fortemente identitaria, che l’Amministrazione provinciale sostiene e tutela: ne va dello sviluppo economico del settore zootecnico ed a beneficiarne è l’intera comunità. Il paesaggio curato dagli agricoltori è infatti un elemento di ricchezza, patrimonio di tutti.

Per questo motivo il Corpo forestale del Trentino con Agenzia provinciale per i pagamenti (Appag) e servizi veterinari dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss) nell’ultimo triennio hanno intensificato ed esteso i controlli su pascoli e bestiame. L’obiettivo è stato quello di contrastare i fenomeni speculativi da parte di aziende agricole, spesso fittizie, che puntano ad incassare i cosiddetti ‘premi’ per l’alpeggio senza neppure svolgere l’attività e garantire il benessere degli animali.

“Quelli messi in campo sono interventi mirati, che hanno portato ad una maggiore qualità nella gestione del pascolo da parte delle aziende, benefici sulla concorrenza e una crescita dell’attenzione al benessere animale e alla gestione dei capi al pascolo” ha spiegato l’assesore provinciale Giulia Zanotelli, affiancata dai dirigenti Giovanni Giovannini (Servizio foreste), Pietro Molfetta (Appag) e dal direttore Roberto Tezzele (Unità operativa di igiene e sanità pubblica veterinaria di Apss).

L’assessore ha peraltro ricordato come la Provincia abbia posto dei limiti temporali al pascolamento (che deve avvenire nel periodo compreso tra giugno e settembre) e contemporaneamente ridotto i parametri di conversione degli asini (che necessitano di meno cure rispetto ad altri animali) in unità bovina adulta al fine di evitare forzature da parte di chi guarda ai pascoli come strumento per ottenere i pagamenti diretti previsti dalla PAC mediante il minimo impegno nell’attività di alpeggio.

