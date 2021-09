Partorisce bimba in strada con aiuto carabinieri, guidati dal 118

Mamma e papà stavano andando in ospedale, Caterina è nata prima

NordEst – La scorsa notte i carabinieri di Riva del Garda hanno prestato soccorso ad una coppia di origini tedesche partita di Tremosine (Brescia) diretta all’ospedale di Arco aiutando mamma e papà a far nascere una bambina. Alla donna, in dolce attesa, si erano infatti “rotte le acque” e durante il viaggio le doglie sono diventate sempre più incalzanti tanto da lasciare intuire che la piccola stesse per nascere.

Fortunatamente la coppia ha incrociato una gazzella dell’Arma e ha chiesto aiuto ai militari. Preso atto del fatto che la donna fosse in una fase ormai avanzata del travaglio e che mai avrebbero fatto in tempo a raggiungere l’ospedale in sicurezza, i carabinieri hanno allertato il 118 e si sono fatti indicare come assistere al meglio la partoriente.

I carabinieri, seguendo le indicazioni del personale sanitario al telefono, hanno controllato che il cordone ombelicale non si attorcigliasse al collo della neonata, dopodiché l’hanno avvolta nella giacca a vento in dotazione, non avendo altro a disposizione per proteggerla dal freddo.

I genitori hanno voluto chiamare la piccola Caterina, proprio come la via di Arco dove la piccola è venuta alla luce. Una volta arrivato sul posto il personale del 118, mamma e figlia sono state trasferite in elisoccorso presso all’ospedale Santa Chiara di Trento.