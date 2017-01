Partita la nuova Cassa Rurale Valsugana e Tesino: primi atti formali per la costituzione dei nuovi organi

Al via le pre assemblee per la designazione dei candidati che si presenteranno all’assemblea generale del 18 febbraio

Trento – Con il primo gennaio ha iniziato ad operare la nuova Cassa Rurale Valsugana e Tesino, nata dalla fusione delle tre Casse operanti nei territori della Bassa Valsugana, del Tesino e di una serie di comuni del vicino Veneto. Sede a Borgo Valsugana, 27 filiali, 131 dipendenti che lavorano su un territorio vasto e fatto di piccole comunità, con le quali la nuova banca vuole mantenere e rinforzare gli stretti legami costruiti nei decenni da numerose banche di credito cooperativo che via via si sono unite costituendo oggi una realtà bancaria forte e ben organizzata. La partenza operativa è avvenuta senza particolari problemi, frutto di una accurata preparazione tesa a minimizzare i disagi per la clientela.

Ora i primi atti formali per la costituzione dei nuovi organi di governo che i soci (in tutto sono 8.611) saranno chiamati ad eleggere nell’assemblea ordinaria programmata per il 18 febbraio. Sono state convocate sette riunioni con i soci, una per ogni circoscrizione e zona territoriale, finalizzate all’individuazione dei candidati alla carica di consigliere di amministrazione che saranno proposti sulle schede di votazione in assemblea generale.

In questo modo, come previsto dalle norme transitorie delle statuto, solo per i primi tre anni saranno garantite per gli amministratori rappresentanze legate ai territori delle banche costituenti. I componenti del Collegio sindacale e il presidente invece fin da subito non avranno vincoli di appartenenza zonale.

Gli incontri si svolgeranno alle 20.30

giovedì 26 gennaio a Roncegno presso la sala della Cassa Rurale

venerdì 27 a Borgo presso il Palazzetto dello Sport

lunedì 30 ad Arsiè presso il Centro Sportivo

martedì 31 a Castello Tesino presso Palazzo Gallo

mercoledì 1 febbraio a Castel Ivano nel Centro Polifunzionale

giovedì 2 a Grigno al Teatro Parrocchiale

venerdì 3 a Telve nel Teatro don Bosco