Parrocchie Primiero Vanoi Mis, tutte le celebrazioni: domenica 12 novembre Festa patronale a San Martino di Castrozza

Posted on

Cambio del rappresentante di Primiero in seno alla Giunta del partito, che si prepara al Congresso del prossimo 11 giugno Trento – In vista del prossimo Congresso straordinario provinciale, il Consiglio del Partito Autonomista Trentino Tirolese ha eletto nei giorni scorsi nella Giunta Provinciale come rappresentante di Primiero, Marco Toffol che riceve il testimone da Mariastella […]