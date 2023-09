Parrocchie Primiero Vanoi Mis: orari celebrazioni, iniziative ed eventi settimana 1 ottobre 2023

Posted on

‘Merica Merica’ è il titolo della mostra allestita a Palazzo Scopoli, che ricorda i 140 anni della migrazione italiana a Rio Grande do Sul, in Brasile. Palazzo Scopoli, Tonadico dal 9 dicembre al 6 gennaio di Bruno Bonat Tonadico (Trento) – La mostra rientra nel Progetto omonimo “Merica Merica 1875-2015 – la migrazione italiana in Brasile” del pittore […]