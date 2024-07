Dopo la cittadinanza onoraria a Primiero, il Cardinale Pietro Parolin parla dei prossimi viaggi in Ucraina e Asia, ma anche del Papa in Trentino (VIDEO)

Prima di partire, l’ultima intervista sui temi internazionali, di stretta attualità e l’incontro con gli ospiti dell’Apsp San Giuseppe di Primiero

NordEst – In una lunga intervista rilasciata in questi giorni a GianAngelo Pistoia, il Cardinale Pietro Parolin – da poco cittadino onorario di Primiero – ha parlato dei suoi prossimi importanti impegni internazionali: dalla prossima visita a fine luglio in Ucraina, al viaggio a settembre in Asia, fino all’assemblea generale dell’Onu. Ma si è soffermato anche su una possibile visita del Papa in Trentino, dopo Venezia, Verona e Trieste.

La vicinanza al territorio

Dopo la cerimonia dei giorni scorsi al palazzo delle Miniere con le autorità locali, prima di tornare ai suoi impegni internazionali, il Cardinale ha incontrato anche gli ospiti dell’Apsp San Giuseppe di Primiero. “Un momento di preghiera e di unione a dir poco commovente per i nostri Residenti, per i volontari ed i famigliari presenti…”, hanno commentato dalla Casa.

La cittadinanza onoraria

Al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, è stata conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, dove da tempo Parolin trascorre qualche giorno di riposo estivo. La cerimonia si è tenuta nella serata di lunedì 8 luglio nel palazzo delle Miniere, a Primiero, alla presenza del sindaco Daniele Depaoli e dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, dei sindaci e del presidente della Comunità, Roberto Pradel, oltre che dell’arcivescovo di Trento Lauro Tisi e dei parroci, con molte autorità civili e militari. Ad allietare la serata, le note del Coro Sass Maor.

Esempio di fede e impegno per la pace nel mondo

“Con questo attestato esprimiamo la nostra profonda riconoscenza per la sua vicinanza, per il suo esempio di fede e impegno personale per la pace nel mondo, sperando che Primiero possa continuare ad essere una meta di riposo e di riflessione per sua eminenza negli anni a venire”, ha detto il sindaco Depaoli.

L’emozione di Parolin per le “sorprese” di Dio

“Mi sento molto molto emozionato questa sera per questa cerimonia particolare, e anche un po’ confuso per via delle ‘sorprese’ di Dio”, ha confessato il cardinale Parolin, che ha ringraziato “il sindaco, l’amministrazione comunale e tutti coloro che hanno partecipato” alla cerimonia. “Vi devo confessare con molta semplicità – ha aggiunto – che mai avrei immaginato di occupare i posti a cui sono stato chiamato, soprattutto questo impegno di segretario di Stato di papa Francesco. Quando partii per il Venezuela nel 2009 pensai che era giunta l’ora di dire definitivamente addio a Roma e all’Italia e di concludere gli ultimi anni del mio servizio in giro per il mondo”.

Tisi: sobrio, essenziale, discreto

A margine della cerimonia il commento dell’arcivescovo Lauro: “Il tratto meraviglioso del cardinale Parolin è la sua umanità sobria, essenziale, discreta. In un momento in cui le parole sono gridate lui le sussurra, sta in disparte e questo gli da credito e lo ha fatto amare dalla gente di Primiero”.

