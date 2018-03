Parlamento, trattative serrate e fumata nera alla vigilia del primo voto in aula

Roma (Adnkronos) – Fumata nera alla riunione dei capigruppo. Parlamento, quindi, ancora in stand-by e tutto rimandato al prossimo incontro, nella speranza che finalmente si raggiunga un accordo fra i partiti sulle presidenze di Camera e Senato.

“Il gioco dei veti e dei controveti, ahimé, ha bloccato tutto. Pensavamo ci fosse un salto di qualità, ma purtroppo non è stato così. Il Pd è sempre stato propositivo”, ha commentato Maurizio Martina al termine dell’incontro negli uffici del Movimento presso il Palazzo dei Gruppi. “Siamo andati a questo incontro con lo spirito di sempre, ovvero provare a costruire un confronto propositivo, ma abbiamo constatato che il gioco di veti e controveti sui nomi” delle presidenze delle Camere ”ha bloccato ancora una volta questo lavoro, e non certamente per colpa del Pd”.

”Pensavamo – ha sottolineato ancora Martina- che ci potesse essere un salto di qualità nel confronto tra forze, ma questo scatto di responsabilità non c’è stato. Non possiamo che ribadire che la scelta dei presidenti di Camera e Senato meritano un lavoro più responsabile, aperto e non questo gioco di specchi che si è consumato anche stasera. Abbiamo sempre tenuto uno spirito costruttivo e di dialogo con tutti ma stasera abbiamo misurato il limite di un metodo, voluto da altre forze che non funziona”.

A fargli eco, per Forza Italia, Renato Brunetta, che tiene il punto dettato dal Cavaliere già nel tardo pomeriggio: “Il M5S non vuole sedersi a un tavolo con Berlusconi. Questo è inaccettabile”. Ma a mettere il dito nella piaga del Cavaliere, ci pensa il pentastellato Danilo Toninelli, presidente dei senatori M5S: “Prendiamo atto che Fi si è seduta al tavolo senza alcun mandato. Noi avevamo il mandato di fare i nomi. Di Maio è disponibile a incontrare il leader del centrodestra, che è Matteo Salvini. Berlusconi – ha continuato – cerca una legittimazione che i cittadini non gli hanno dato e che noi non gli possiamo dare. Deve accettare di aver perso”.

Ma Forza Italia non molla e ribadisce: ”I cinque stelle devono ascoltare anche Berlusconi, è inaccettabile che non vogliono incontrarlo”. “Addirittura c’è stata la proposta di Fdi con La Russa – spiega ancora Brunetta -: facciamo delle rose di nomi e poi definiamo da subito che tra 5-6 ore, domani mattina, i leader si incontrano per decidere il da farsi dopo l’istruttoria di questo tavolo con i capigruppo. Questa richiesta specifica di Fdi che poteva essere una intelligente mediazione si è scontrata con il no dei cinque stelle”. Intanto, dopo la riunione con i capigruppo di tutte le forze politiche a Montecitorio, Renato Brunetta e Paolo Romani sono attesi a palazzo Grazioli per un nuovo summit tra Berlusconi e lo stato maggiore del partito.

Ma la presidente dei deputati M5S Giulia Grillo insiste: “Siamo fiduciosi del fatto che non ci sarà un Nazareno bis. Ci auguriamo che la notte porti consiglio affinché la leadership di Salvini unifichi la saggezza del centrodestra”.

Per Fratelli d’Italia a parlare è invece Ignazio La Russa, che spiega: “La Lega ha fatto incidentalmente un nome, quello di Romani” per la presidenza del Senato, “ma il M5S ha ribadito la sua preclusione verso persone sotto processo”.