A Parigi brucia la storia: fiamme e devastazione a “Notre Dame”

Il mondo segue ora dopo ora il furioso incendio che ha distrutto la cattedrale

Parigi (Francia/Adnkronos) – Crollano tetto e guglia della cattedrale. Le fiamme sarebbero partite dal solaio. Erano in corso i lavori di ristrutturazione, aperto un fascicolo. Il sindaco: “Un terribile incendio“. Macron: “Brucia una parte di noi”, Trump chiede di “agire in fretta”.Il tweet di Salvini: “Da Italia tutto l’aiuto possibile“.

Le immagini stanno facendo il giro del mondo. Un incendio si è sviluppato nella cattedrale di Notre Dame a Parigi. Crollato il tetto e la guglia del monumento simbolo francese. Il presidente Macron twitta: “Brucia una parte di noi. E’ l’emozione di un’intera nazione. Un pensiero per tutti i cattolici e per tutti i francesi. Come tutti i nostri compatrioti, sono triste stasera nel vedere questa parte di noi che brucia”. La Procura di Parigi ha aperto un fascicolo.

L’incendio nella cattedrale di Notre Dame, secondo i pompieri, sarebbe divampato nel solaio, mentre erano in corso lavori di ristrutturazione. In particolare, sono state rimosse 16 sculture in rame – le statue di Gesù, dei 12 apostoli e i simboli degli evangelisti- che dovrebbero tornare al loro posto nel 2021. La cattedrale, che è stata costruita tra il 1163 e il 1345, attira quasi 13 milioni di visitatori ogni anno. In questo periodo, con l’avvicinarsi della Pasqua, il monumento è meta di un notevole flusso turistico. (FOTO/VIDEO)

Un coup au coeur pour les Français et pour nous tous les Européens #NotreDame pic.twitter.com/W1kXifPvmo — GiuseppeConte (@GiuseppeConteIT) April 15, 2019

Attorno alla cattedrale, uno dei monumenti più visitati d’Europa, è stato delimitato un ampio perimetro di sicurezza. I pompieri sono intervenuti in forze. “Un incendio terribile. I vigili del fuoco stanno cercando di domare le fiamme – twitta il sindaco di Parigi Anne Hidalgo -. Siamo mobilitati sul posto, in stretta connessione con la diocesi di Parigi. Invito tutti a rispettare il perimetro della sicurezza”. Le autorità di Parigi, ha annunciato il vicesindaco Colombe Brossel, hanno attivato un’unità di crisi per l’incendio che sta devastando la cattedrale di Notre Dame.

“E’ un dramma” dice l’arcivescovo di Parigi, Michel Aupetit. La diocesi, come riferisce Le Parisien, al momento non rilascia altre dichiarazioni ufficiali.

“Sono totalmente sconvolto per l’incendio di Notre Dame: la nostra storia millenaria, la nostra memoria, la nostra cultura sono colpite al cuore” twitta il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire. “Terrificante incendio alla cattedrale di #NotreDame, crollata la guglia” twitta il vicepremier Matteo Salvini che, inviando “un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi”, assicura che “dall’Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l’aiuto che potremo dare”.

Terrificante incendio alla cattedrale di #NotreDame, CROLLATA la guglia.😔😔😔

Un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi.

Dall'Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l'aiuto che potremo dare. pic.twitter.com/A6h7NxdtYY — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 15, 2019

Sono vicino al popolo francese per questo terribile incendio che ha colpito la cattedrale di #NotreDame, patrimonio dell’umanità tutta. Per Parigi e la Francia il supporto e il sostegno di tutto il governo italiano! — Luigi Di Maio (@luigidimaio) April 15, 2019

La diretta di France24