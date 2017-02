Parco Paneveggio Pale San Martino, Silvio Grisotto eletto Presidente, deluso dai Comuni Daniele Gubert (VIDEO)

Grande soddisfazione per Grisotto eletto al primo turno Presidente del Parco con 18 voti. Allo sfidante Daniele Gubert 5 preferenze, dal mondo ambientalista. Sono state invece 4 le schede bianche. Gubert amareggiato – soprattutto dai Comuni che non lo hanno sostenuto -, annuncia poco dopo la fine della seduta, le dimissioni da presidente dell’Ecomuseo del Vanoi

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Nella stretta di mano tra i due sfidanti per la carica di presidente del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino, Silvio Grisotto e Daniele Gubert, c’è la sintesi di una intensa giornata a Primiero.

Una seduta che non ha registrato particolari tensioni, ma anzi ha proposto ai presenti, due programmi corposi e dettagliati per il futuro dell’intero territorio. Con due visioni diverse, ambedue i candidati hanno saputo presentare un Parco che guarda con occhi nuovi al futuro.

Dopo settimane di incontri e confronti, è arrivato l’atteso risultato finale, che nessuno avrebbe immaginato così netto a favore di Silvio Grisotto (18 voti), con una sconfitta pesante per Daniele Gubert (5 voti).

Grisotto riceve quindi il testimone di Giacobbe Zortea, che venerdì pomeriggio ha incassato i ringraziamneti della Provincia, della SAT e delle associazioni ambientaliste, per il lavoro svolto in questi anni.

La prima reazione di Daniele Gubert, è stata la decisione di lasciare la presidenza dell’Ecomuseo del Vanoi, come ha confermato poco dopo il termine della seduta del Comitato.

I programmi dei due sfidanti

“Innovazione partecipazione, responsabilità” sono stati i temi avanzati durante la relazione programmatica da Daniele Gubert. Un programma corposo che proponeva una comunicazione più internazionale, maggiore innovazione, più “green” e tecnologia, scommettendo su un nuovo metodo di lavoro, una rete locale dell’innovazione sostenibile, citando Gal, Biodistretto, Green Way e molti altri casi locali.

Il neo presidente del Parco, Silvio Grisotto, ha invece più volte evidenziato la necessità di ricompattare il territorio, prima di pensare ad un Parco 2.0. Si è soffermato sulle importanti scelte future legate al passo Rolle, ma anche sugli impianti e la viabilità. “Perchè – ha ricordato Grisotto - il Parco è un laboratorio a cielo aperto. I dirigenti passano, ma gli errori sull’ambiente restano”.

Le interviste a Gubert e Grisotto (VIDEO)

Gli altri eletti

Dopo l’elezione del presidente, il Comitato di Gestione del Parco, ha eletto anche Mirco Smaniotto come membro effettivo della Giunta del Parco e come supplenti Manuela Scalet e Nicola Peter Cemin.

Per la Comunità di Fiemme eletto come membro effettivo in Giunta, Renzo Daprà con il supplente Giovanni Zanon.

La diretta dell’elezione

Poco prima delle 19 si chiude lo scrutinio con 18 voti per Silvio Grisotto, 5 per Daniele Gubert e 4 schede bianche.

Ore 18.35 Si procede con la distribuzione delle schede. Presenti 27 membri, servono 14 voti per l’elezione del presidente.

Ore 18.31 Termina l’intervento Silvio Grisotto. Non ci sono altri candidati. Nessuna domanda dai presenti. Inizia la distribuzione delle schede.

Ore 18.25 Prosegue l’intervento del candidato Silvio Grisotto che si presenta al Comitato di Gestione e illustra le sue priorità, presentandosi come candidato che scommette su un territorio unito. “Parco come laboratorio a cielo aperto. Impianti, viabilità Rolle tra i temi futuri. Dirigenti passano, ma Errori su Ambiente restano”.

Ore 17.36 Il candidato Daniele Gubert presenta le sue priorità: nel metodo di lavoro, nella rete locale dell’innovazione sostenibile, citando Gal, Biodistretto Green Way e molti altri casi “green” locali.

Ore 17.29 Prende la parola il candidato Daniele Gubert leggendo il suo programma: che punta su: “Innovazione partecipazione, responsabilità”.

Ore 17.28 I candidati presidente Daniele Gubert e Silvio Grisotto illustrano i loro programmi.

Ore 17.25 Elezione del Presidente. Vengono illustrate le modalità tecniche di votazione. I presenti salgono a 26 alle 17.25

Ore 17.20 Oltre 20 persone presenti tra il pubblico. La SAT ringrazia Zortea attraverso il suo rappresentante Anna Facchini. Il grazie arriva anche da Paola Toffol evidenziando: “E’ un peccato che un presidente che ha lavorato bene lasci”. Il grazie a Zortea arriva anche dai rappresentanti della Provincia di Trento, anche per il ruolo di coordinamento delle Aree protette, ricoperto da Giacobbe Zortea.

Ore 17.17 Prosegue il presidente uscente Giacobbe Zortea, illustrando l’attività svolta in questi sei anni. Ringrazia quanti hanno collaboranto invitando alla massima collaborazione. “Ringrazio gli assessori – per il confronto in Giunta e l’intera struttura del Parco”.

ore 17.12 Apre i lavori il presidente Giacobbe Zortea aggiornando i presenti sull’integrazione del Comitato di gestione con i nuovi membri. Presenti ad inizio seduta 24. Dopo la nomina degli scrutatori, si passa all’approvazione del verbale.