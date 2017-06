Parco Paneveggio Pale San Martino, assunzione due operai stagionali

Connect on Linked in

Ecco come inviare le dichiarazioni di disponibilità entro il 16 giugno

Primiero (Trento) – L’Ente Parco “Paneveggio – Pale di San Martino”, nell’ambito della programmazione dei lavori svolti in economia e amministrazione diretta per la manutenzione del territorio, per i quali si avvale di personale operaio assunto alle dirette dipendenze con contratto privatistico della categoria idraulico-forestale, intende procedere, in via straordinaria e con riferimento al solo esercizio 2017, ad una integrazione delle squadre già formate, procedendo alla assunzione di due ulteriori unità di personale a tempo determinato, per un numero presunto di 101 giornate lavorative, con decorrenza iniziale 3 luglio 2017.

Detta assunzione ha carattere straordinario e non precostituisce pertanto in alcun modo garanzia occupazionale di riassunzione per gli anni a seguire. La valutazione delle domande di assunzione avverrà con particolare considerazione al possesso della esperienza lavorativa e professionale specifica, dello stato di disoccupazione, dei carichi familiari.

Si porta a conoscenza di chiunque avesse interesse che le domande di assunzione potranno essere presentate, entro il giorno venerdì 16 giugno 2017, in carta libera, presso “Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino”, località Castelpietra 2, 38054, Primiero San Martino di Castrozza (TN), oppure tramite posta elettronica all’indirizzo parcopan@legalmail.it, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.parcopan.org, richiedibile anche agli Uffici dell’Ente Parco.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente al Direttore dell’Ente Parco (tel. 0439 64854).