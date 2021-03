Parco Paneveggio Pale San Martino, Valerio Zanotti verso la Presidenza nel Comitato di lunedì 15 marzo

Posted on

Nei giorni scorsi Primiero Energia S.p.A. ha messo in esercizio la nuova centralina ai piedi della diga di Val Schener, nella forra del Cismon. Il primo “parallelo”, temine tecnico che indica il momento in cui le macchine in centrale si allineano alla tensione della rete ed iniziano ad immettervi energia, è avvenuto il 28 novembre, dopo […]