Parco Paneveggio Pale San Martino, tra i due in corsa avanza l’ipotesi terzo candidato (VIDEO)

Il punto sull’attività con il presidente uscente Giacobbe Zortea

Villa Welsperg – Val Canali (Trento) - Chi sarà il nuovo presidente del Parco Paneveggio Pale di San Martino? La corsa alla ‘poltrona verde’ di Villa Welsperg, è aperta da qualche settimana e le indiscrezioni non mancano tra gli addetti ai lavori.

Giacobbe Zortea lascerà a breve la presidenza, dopo l’elezione nel nuovo Comune di Primiero San Martino e al massimo entro i primi giorni di gennaio (se non già prima di Natale), si saprà chi sarà il suo successore.

I candidati

Due sono i candidati ufficialmente in corsa per la presidenza del Parco. Silvio Grisotto, tecnico forestale, esperto di mobilità sostenibile e di ambiente, vicino al nuovo Comune di Primiero San Martino, mentre Imèr rilancia su Daniele Gubert, già membro della Giunta dell’Ente, assessore comunale e presidente dell’Ecomuseo del Vanoi, già candidato nel 2010, non senza polemiche.

Ma tra i due sfidanti spunterebbe anche un possibile terzo nome, per il momento non ancora confermato, che potrebbe ricucire lo strappo tra alto e basso Primiero. Una soluzione da avanzare nel caso nessuno dei due nomi in corsa avesse i numeri necessari per l’elezione alle prime battute.

Bisognerà attendere i prossimi giorni per capire se si tratta di una sola ipotesi – che circola da giorni tra amministratori e addetti ai lavori – o di una candidatura reale, avanzata da alcune amministrazioni che puntano concretamente ai vertici dell’Ente.

I membri del nuovo Comune

Nei giorni scorsi intanto, il nuovo Comune di Primiero, ha dato il via libera ai sei rappresentanti effettivi e supplenti nel Parco: tra i membri Effettivi: Manuela Scalet, Silvio Grisotto, Mirko Smaniotto, Martino Simon, Peter Nicola Cemin e Mariangela Zanetel (per la minoranza) mentre tra i Supplenti: Elisa Dalla Santa, Marco Bettega, Cesare Cercio, Giacomo Longo, Giovanni Secco e Nicola Chiavarelli (per la minoranza).

Il punto sull’attività del Parco e i tempi per la nuova elezione, con il presidente uscente Giacobbe Zortea (VIDEO)