Parco Paneveggio Pale San Martino: nuove assunzioni operai con selezioni per titoli e colloqui entro il 20/21 aprile

Ecco le nuove opportunità offerte dall’Ente

Primiero (Trento) – Nuove opportunità lavorative nel Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino. Questi sono le due selezioni pubblicate in questi giorni con scadenza 20 e 21 aprile.

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI , COLLOQUIO E PROVE PER LA STESURA DI UNA GRADUATORIA PER OPERAIO SPECIALIZZATO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO. BANDO RISERVATO A COLORO CHE LAVORANO / HANNO LAVORATO ALLE DIPENDENZE DEL PARCO COME OPERAI ADDETTI ALLA MANUTENZIONE DEL TERRITORIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. Scadenza per la presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 APRILE 2021

BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA STESURA DI UNA GRADUATORIA PER OPERAIO COMUNE LIVELLO I – ADDETTO ALLA CUSTODIA DEI PARCHEGGI A TEMPO DETERMINATO. Scadenza per la presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 16 del giorno 21 APRILE 2021

È comunque possibile presentare la propria candidatura, che verrà ritenuta valida sino al 30 giugno 2021, inviando all’Ente Parco uno dei moduli che è possibile scaricare dal sito, debitamente compilato e firmato dall’interessato. Il modulo può essere consegnato a mano o spedito per posta presso la sede dell’Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, Loc. Castelpietra 2 – 38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) oppure trasmesso via e-mail all’indirizzo info@parcopan.org o all’indirizzo PEC parcopan@legalmail.it