Parco Paneveggio Pale San Martino: “Intere aree interessate da caduta alberi e smottamenti, la maggior parte dei sentieri non è percorribile”

Il consiglio è di “non effettuare escursioni in questo periodo”. L’aggiornamento sulla percorribilità dei sentieri nel Parco Paneveggio Pale, dopo l’emergenza

Val Canali (Trento) – I tecnici del Parco hanno eseguito in questi mesi diversi sopralluoghi, a seguito della forte ondata di maltempo di fine ottobre, anche se, stante la situazione, non è stato possibile raggiungere alcune zone del Parco per la valutazione dello stato complessivo delle infrastrutture, della sentieristica e delle formazioni boscate.

“Si ritiene tuttavia che, stante la situazione – si legge sul portale Parco Paneveggio Pale San Martino – che vede intere aree boscate interessate da caduta alberi e locali smottamenti, la maggior parte dei sentieri del Parco non sia percorribile, e pertanto si consiglia di non effettuare escursioni in questo periodo”.

I sopralluoghi eseguiti hanno permesso di quantificare circa 600 ettari di fratte cartografate. Saranno avviati, appena possibile, i primi interventi sul territorio a seguito della compilazione di un database geografico, documento in continuo aggiornamento.

I sentieri tematici percorribili

Per quanto riguarda i sentieri tematici del Parco si ricorda che, a seguito di alcuni interventi realizzati, il Sentiero Marciò nei pressi del Centro Visitatori di Paneveggio e il Sentiero “le Muse Fedaie” nei dintorni di Villa Welsperg, in Val Canali, sono attualmente percorribili.

Percorribili sono anche il Sentiero che da Passo Rolle conduce ai Laghetti di Colbricon, la Val Venegia, il “Sentiero NaturOlistico Grugola Pisorno” di recente realizzazione. Come sempre si raccomanda espressamente un’attrezzatura invernale adeguata. A causa dell’evento meteorologico il consueto programma delle attività invernali ha subito alcune variazioni, ma permette comunque, come di consueto, di conoscere, scoprire e vivere i contesti del Parco.

In breve

Via libera dalla Provincia al bilancio preventivo del Parco.Il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 che prevede entrate ed uscite che pareggiano per l’anno 2019 nell’importo di 2.815.116 euro in termini di competenza e di 2.801.089 euro in termini di cassa. Per gli anni 2020 e 2021 il totale a pareggio in conto competenza è pari rispettivamente a 2.391.195 di euro e a 2.381.768 di euro. Fra le spese di esercizio 2019 sono inseriti tra gli altri: servizi istituzionali e generali di gestione (spese correnti), 117.200 euro; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (spesa corrente), 1.447.068 euro; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente (spesa in conto capitale), 470.085 euro; totale comparto 1.917.153 euro.