Parco Paneveggio Pale San Martino, Silvio Grisotto eletto Presidente con 18 voti

A Daniele Gubert 5 voti, 4 le schede bianche

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Silvio Grisotto è stato eletto nuovo presidente del Parco Paneveggio Pale San Martino con 18 voti contro i 5 voti di Daniele Gubert, 4 le schede bianche.

La diretta dell’elezione

Ore 18.35 Guarda sul nostro canale Telegram i video. Si procede con la distribuzione delle schede. Presenti 27 membri, servono 14 voti per l’elezione del presidente.

Ore 18.31 Termina l’intervento Silvio Grisotto. Non ci sono altri candidati. Nessuna domanda dai presenti. Inizia la distribuzione delle schede.

Ore 18.25 Prosegue l’intervento del candidato Silvio Grisotto che si presenta al Comitato di Gestione e illustra le sue priorità, presentandosi come candidato che scommette su un territorio unito. “Parco come laboratorio a cielo aperto. Impianti, viabilità Rolle tra i temi futuri. Dirigenti passano, ma Errori su Ambiente restano”.

Ore 17.36 Il candidato Daniele Gubert presenta le sue priorità: nel metodo lavoro, nella rete locale dell’innovazione sostenibile, citando Gal, Biodistretto Green Way e molti altri casi “green” locali.

Ore 17.29 Prende la parola il candidato Daniele Gubert leggendo il suo programma: che punta su: “Innovazione partecipazione, responsabilità”.

Ore 17.28 I candidati presidente Daniele Gubert e Silvio Grisotto illustrano i loro programmi.

Ore 17.25 Elezione del Presidente. Vengono illustrate le modalità tecniche di votazione. I presenti salgono a 26 alle 17.25

Ore 17.20 Oltre 20 persone presenti tra il pubblico. La SAT ringrazia attraverso il suo rappresentante Anna Facchini. Il grazie arriva anche da Paola Toffol evidenziando come sia un peccato che un presidente che ha lavorato bene lasci. Il grazie a Zortea arriva anche dalla Provincia, anche per il ruolo di coordinamento delle Aree protette.

Ore 17.17 Comunicazioni del presidente. Prosegue il presidente uscente Giacobbe Zortea, illustrando l’attività svolta in questi sei anni. Ringrazia quanti hanno collaboranto invitando alla massima collaborazione. “Ringrazio gli assessori – per il confronto in Giunta e l’intera struttura del Parco”.

Ore 17.15 Approvato il verbale della seduta precedente

ore 17.12 Prende la parola il presidente Giacobbe Zortea aggiornando i presenti sull’integrazione del Comitato con i nuovi nomi. Presenti 24. Dopo la nomina degli scrutatori, si passa all’approvazione del verbale.