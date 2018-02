Parco Paneveggio Pale San Martino, attività finanziate dalla Provincia con 1,3 milioni

Primiero (Trento) – Via libera nei giorni scorsi dall’Esecutivo provinciale al Piano delle attività del Parco di Paneveggio Pale di San Martino per il triennio 2018 – 2020 e il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020.

E’ stato deliberato di assegnare all’Ente Parco la somma di 1.319.000 euro per le spese di funzionamento relative all’anno 2018, stabilendo che l’erogazione della somma assegnata sarà disposta su presentazione del relativo fabbisogno di cassa e tenuto conto della situazione di cassa della Provincia. Assegnata inoltre la somma di 11.108 euro per far fronte alle risorse contrattuali aggiuntive relative al triennio contrattuale 2016 – 2018 e per l’anno 2018.

Sono state inoltre concesse al Parco ulteriori risorse per 500.000 euro, relative a spese di investimento relative all’anno 2018. La giunta prende atto che le risorse assegnate dalla Provincia all’Ente Parco per il 2018 saranno utilizzate per scopi istituzionali e non per attività fiscalmente qualificata di natura commerciale anche occasionale.