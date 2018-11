Parco Paneveggio Pale San Martino al lavoro per sistemare i danni del maltempo: sconsigliate escursioni sui sentieri

Connect on Linked in

Molte aree sono state interessate da caduta alberi e locali smottamenti, la maggior parte dei sentieri del Parco non sia percorribile, e pertanto si consiglia di non effettuare escursioni in questo periodo

Val Canali (Trento) – Le strutture dei Centri visita del Parco di Paneveggio, di San Martino di Castrozza e di Villa Welsperg non non hanno fortunatamente subito danni, mentre vengono registrati problemi per alcune strutture all’interno dei percorsi tematici del Parco, dove le squadre degli Operai dell’Ente Parco sono al lavoro per il ripristino.

Nell’area delle antiche opere di presa della centrale “Boaletti” in località “Madonna della luce”, rimesse in funzione a scopi dimostrativi dal Parco, si registrano alcuni danni, dovuti al fatto che il canale di adduzione alla vasca è stato intasato da materiale portato dalle acque del vicino torrente.

Il Sentiero delle “Muse Fedaie”, in Val Canali, è stato parzialmente liberato dagli Operai dalle cadute di piante che non hanno toccato comunque le singole postazioni. Non è comunque percorribile la parte alta del Sentiero, ma solo la parte dalla Villa al Laghetto Welsperg.

Sul “Sentiero Etnografico del Vanoi”, si registrano dei danni importanti alla roggia della Segheria di Valzanca, a Ponte Stel, dove saranno richiesti dei lavori più specifici in fase di valutazione. Sempre sullo stesso tratto, alcuni schianti di alberi si sono verificati presso gli edifici di “Prà dei Tassi”; la situazione è stata comunque ripristinata.

I boschi all’interno dell’area protetta hanno subito dei danni ingenti che sono in via di valutazione e quantificazione da parte del personale del Parco e riguardano in particolare la Val Canali e la Val Pradidali, l’area di Paneveggio, soprattutto nel versante destro, ma dove non è percorribile anche il Sentiero Marciò nei pressi del Centro Visitatori, e la zona del Vanoi.