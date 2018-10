Il Parco Paneveggio Pale a “Geo&Geo” e Mezzano Romantica protagonista dei Borghi più Belli d’Italia da votare in Tv: ecco come fare

Connect on Linked in

“Il Borgo dei Borghi” andrà in onda da sabato 27 ottobre a sabato 17 novembre, alle 21:10 su Rai tre: ecco come sostenere Mezzano

Primiero (Trento) – Tre serate eliminatorie con la presentazione di tutti i borghi (uno per ogni regione) e un’ultima per la finale con i borghi più votati. La votazione internet (in cui troverete un video di presentazione per ogni borgo)è iniziata lunedì 8 ottobre e si concluderà venerdì 16 novembre 2018.

Come votare Mezzano

Per votare Mezzano Romantica, le sue iniziative e il suo borgo, si deve accedere al portale:

http://www.rai.it/borgodeiborghi aprire il menù a tendina in alto a sinistra (vedi sopra) cliccare sul gruppo C cercare Mezzano e il suo video cliccare su vota (per votare è necessaria registrazione/autenticazione)

Ecco quindi che si presenterà l’opzione di voto a favore di Mezzano, scorrendo verso il basso.

Per votare (una sola preferenza al giorno) occorre registrarsi sul sito: www.rai.it/borgodeiborghi o www.raiplay.it anche autenticandosi con facebook/google o twitter. L’invito da più parti, è a sostenere il paese di Primiero per arrivare a conquistare la finalissima tv. La concorrenza da tutta Italia, è particolarmente motivata.

Il Parco Paneveggio Pale su Geo & Geo

Ancora una puntata dedicata al Primiero Vanoi e alla sua natura in onda sul noto programma Rai che era già stato in valle nei mesi scorsi. Venerdì 12 ottobre dalle ore 17 alle 18.25 andrà in onda su RAI 3, replica domenica 14 ottobre dalle 8.30 alle 10.00 la puntata di Geo&Geo con ampio spazio dedicato alla Valle del Vanoi.

Durante la trasmissione sarà presentato l’Ecomuseo del Vanoi con il progetto di coltivazione del sorch Dorotea e altri prodotti del territorio. Non mancheranno le singolari immagini del Parco

Naturale Paneveggio Pale di San Martino e di alcuni itinerari sul Sentiero Etnografico del Vanoi, il monte Totoga e il lago di Calaita. Inoltre, nel corso della trasmissione, sarà trasmesso anche un filmato girato nei giorni scorsi tra malga Fossernica di fuori e “Pradi” (prati) di Tognola.