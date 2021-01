Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino, Valerio Zanotti verso la Presidenza: ecco i rappresentanti dei Comuni

In queste settimane tutti i Comuni nell’area del Parco, hanno designato i loro membri. Avanza il nome di Valerio Zanotti per la presidenza

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Tra le designazioni più attese nel nuovo Comitato di Gestione del Parco – che poi eleggerà il suo presidente – , c’erano proprio quelle del Comune di Primiero, visto che nelle ultime tornate ha sempre riconfermato la guida di Villa Welsperg. Oggi il presidente uscente è Silvio Grisotto, prima di lui era toccato a Giacobbe Zortea.

Nelle prossime settimane, dopo il via libera dalla Provincia al nuovo Comitato di gestione, si saprà chi sarà il nuovo presidente del Parco, che riuscirà ad ottenere i voti necessari con il supporto anche di altre realtà o associazioni del mondo ambientalista, anche se ad oggi il nome di Valerio Zanotti sarebbe tra i favoriti.

I nuovi designati dal sindaco di Primiero

Il sindaco Daniele Depaoli, ha designato nelle scorse settimane quali rappresentanti nel Comitato di Gestione dell’Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino:

Brunet Antonella

Secco Paolo

Meneguz Uberto

Zanotti Valerio

Zaetta Sara

Gubert Lorenzo

I rappresentanti degli altri Comuni

Gli altri rappresentanti sono Walter Broch, consigliere comunale per Sagron Mis, per il Comune di Canal San Bovo, Mariapiera Fruet (vice sindaco) con Davide Casadio, assessore. Non senza polemiche da parte della minoranza di Imèr, per l’esclusione del suo territorio, a rappresentare SottoPieve sarà invece Cristian Corona di Mezzano.

I Comuni nel Parco

Queste sono le superfici con le quali ciascun Comune contribuisce al Parco. Oggi i comuni del parco sono sette, a seguito dell’unificazione dei Comuni di Tonadico, Siror, Transacqua e Fiera di Primiero che ha dato vita al Comune di Primiero San Martino di Castrozza, avvenuta nel 2016.