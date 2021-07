Parco avventura San Leonardo, donna cade nel fiume e muore

L’incidente è avvenuto a San Leonardo, presso un parco dove si pratica il “tarzaning”. Altro incidente al Go Kart Park della Plose, dove un corridore è uscito di strada

Bolzano – Due incidenti sono avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro in due parchi altoatesini dedicati al tempo libero. Il più grave intorno alle 13.15 dell’8 luglio, a San Leonardo in Passiria, in un parco dove si pratica il tarzaning (foto), attività che consiste nel sorvolare gole e torrenti ancorati a un cavo d’acciaio. Per motivi ancora non chiari, una donna è caduta nel torrente ed è annegata. Inutile l’intervento del soccorso alpino e dell’eliambulanza Pelikan 1.

L’altro incidente si è verificato al Go Kart Park della Plose: intorno a mezzogiorno un pilota è uscito di strada col suo go kart ed è finito in un precipizio. Ha riportato ferite di media gravità.

Elicottero altoatesino mobilitato anche sul Civetta, nel Bellunese, per un dififcile recupero in quota. È stato un intervento impegnativo quello che nella mattinata di giovedì, ha permesso il recupero di una cordata colpita dal temporale sul 24° tiro della Via Colonne d’Ercole alla Punta Tissi sul Civetta. L’allarme era scattato nella notte, quando attorno all’una i due scalatori avevano contattato il 118, fradici e infreddoliti. Dopo aver organizzato la missione, questa mattina alle 6.20 il Pelikan di Bolzano ha imbarcato il tecnico di elisoccorso del Suem di Pieve di Cadore ed è volato verso la parete nord ovest del Civetta. Purtroppo la nebbia non ha permesso l’avvicinamento dell’eliambulanza fino alle 8.30 circa, quando è stato possibile salire in volo sopra la cengia, dove i due alpinisti avevano bivaccato, e calare il tecnico con un verricello di 50 metri.