Parco Adamello Brenta: Trotter e Tamiozzo al Parco da dicembre

Bilancio di previsione e procedure per far dialogare i settori sanno le priorità dell’Ente

Strembo (Trento) – Il presidente del Parco Adamello Brenta, Joseph Masè, ha incontrato lunedì mattina presso la sede di Strembo la nuova direttrice amministrativa, Sabrina Tamiozzo e il nuovo direttore, Cristiano Trotter.

Il primo incontro

Al termine di una riunione conoscitiva e programmatica, si è presentata l’occasione anche per un saluto informale con i dipendenti presenti in sede, per allacciare un primo contatto, sereno e serio, tra le due nuove figure di vertice con la struttura del Parco.

“Con queste due nuove nomine – ha affermato Masè – poniamo fine ad un periodo di precarietà e credo ora si possa ripartire con slancio nel processo di riorganizzazione portato avanti ottimamente nei mesi scorsi dall’ingegner Corradi e dal dottor Mustoni.”.

La direttrice amministrativa Tamiozzo sta facendo alcune valutazioni riguardo alla tempistica con cui potrà lasciare la sua attuale attività di ispettore per il Ministero del Lavoro e trasferirsi in Val Rendena dalla provincia di Vicenza, mentre Trotter prenderà servizio il 1° dicembre.

Grazie alla sua conoscenza pregressa del mondo delle aree protette trentine, potrà da subito essere operativo e ha già annunciato le due iniziative programmatiche che intenderà avviare non appena insediato.

Le prime iniziative di Trotter

“La prima, vista anche la preziosa possibilità di iniziare questo nuovo percorso con la responsabile dell’ufficio amministrativo, è quella di mettere a frutto alcune procedure interne che faranno dialogare internamente i settori. Sono convinto, infatti, che aumentare la conoscenza delle situazioni e delle problematiche all’interno dell’ente sia uno dei punti di forza di ogni organismo.

La seconda sarà affrontare la redazione del bilancio di previsione del prossimo triennio, con la relativa programmazione delle attività, per rispettare le tempistiche. La affronteremo facendo in modo che i settori non subiscano la programmazione ma siano, loro stessi, attori del processo di programmazione.

Ringrazio Presidente, Giunta e Comitato per la fiducia, – ha concluso Trotter – mi hanno fortemente responsabilizzato, visto il risultato della votazione stessa. Ora non voglio fare proclami ma intendo instaurare un rapporto, giorno per giorno, con le singole persone e i singoli servizi”.

“Ho molto apprezzato la loro disponibilità a far visita all’Ente e ad incontrarci in così breve tempo – ha commentato Masè – l’ho trovato un segnale positivo di attaccamento all’ente che senz’altro getta le basi per una collaborazione costruttiva”.