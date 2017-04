Parchi e Giardini storici in Trentino: la valorizzazione da Venezia al web

Connect on Linked in

Sarà la prestigiosa cornice delle Gallerie dell’Accademia, il prossimo giovedì 6 aprile, ad ospitare la presentazione veneziana del doppio volume “Parchi e giardini storici in Trentino: tra arte, natura e memoria”, edito dalla Soprintendenza per i beni culturali a conclusione di un’ampia campagna di censimento e catalogazione

NordEst – All’importante appuntamento, interverranno Paola Marini, direttrice delle Gallerie, Franco Marzatico, soprintendente di Trento e Margherita Azzi Visentini, “madrina” degli studi sul giardino storico veneto, che condurrà la tavola rotonda con alcuni degli autori del doppio volume. Nel frattempo prosegue, sul portale Trentino Cultura, l’iniziativa di valorizzazione che intende rendere disponibili online alcuni risultati di questo primo contributo multidisciplinare per la conoscenza d’insieme di un patrimonio fragile e a rischio.

Ricchi di valenze simboliche, destinati a rappresentare il prestigio e lo status dei proprietari, parchi e giardini storici si presentano come composizioni architettoniche di materia principalmente vivente in cui la cultura, le mode, la volontà d’arte e di artificio si compenetrano, nell’andamento ciclico delle stagioni, con la realtà naturale, che solo in parte si lascia piegare ai disegni del progettista.

Questi ‘monumenti verdi’, parte integrante del nostro patrimonio culturale, vivono oggi un periodo di particolare attenzione negli studi e nelle pratiche del turismo culturale; in molti casi, tuttavia, essi restano poco noti e indagati. Conoscere, d’altra parte, è condizione essenziale per conservare e valorizzare siti particolarmente esposti, per la loro intrinseca fragilità, a trasformazioni e interventi inappropriati. Sono queste le premesse del doppio volume Parchi e giardini storici in Trentino: tra arte, natura e memoria, edito dalla Soprintendenza per i beni culturali di Trento a conclusione di un’ampia campagna di censimento e catalogazione condotta su tutto il territorio provinciale.

Il primo volume di “Saggi”, a cura di Alessandro Pasetti Medin con la collaborazione di Katia Malatesta, mette a fuoco diversi aspetti di un tema squisitamente interdisciplinare, restituendo la complessità di aspetti storici, architettonici, artistici, botanici e forestali che caratterizza queste eleganti architetture vegetali. Il secondo volume di “Schede”, a cura di Giuseppe Bagnoli, Francesca Bertamini e Nicoletta Boccardi, illustra 50 siti di particolare rilievo, selezionati tra i circa 150 precedentemente oggetto di indagine.

L’opera sarà presentata il prossimo giovedì 6 aprile, alle ore 17.30, nella prestigiosa cornice delle Gallerie dell’Accademia. Interverranno Paola Marini, direttrice delle Gallerie, Franco Marzatico, soprintendente di Trento, e Margherita Azzi Visentini, “madrina” degli studi sul giardino storico veneto (suoi Il giardino veneto. Dal tardo Medioevo al Novecento e molteplici studi sull’argomento), che condurrà la tavola rotonda con alcuni degli autori del doppio volume.

Nel frattempo prosegue, sul portale Trentino Cultura, l’iniziativa di valorizzazione che intende rendere disponibili online i principali risultati delle precedenti fasi di lavoro.

Accanto alle schede delle principali architetture vegetali trentine, la rubrica “Monumenti verdi” (www.cultura.trentino.it/Rubriche/Monumenti-verdi), nel solco del doppio volume, propone il glossario “Il giardino dalla A alla Z”, concepito come strumento di facile consultazione attento anche alle espressioni caratteristiche in uso nel territorio trentino. Il percorso di riduzione e adattamento dei testi avviato dalla Soprintendenza per i beni culturali è curato da Maddalena Povinelli, tirocinante di eccellenza presso la struttura, con il coordinamento di Katia Malatesta e Alessandro Pasetti Medine la collaborazione di Patrizia Pizzini.

