Paralimpiadi 2022, secondo oro per Bertagnolli: è la quarta medaglia per l’atleta trentino

Posted on

Tra Fortezza e il confine di stato per lavori Brennero – Dalle 23 di domenica 1 agosto alle 4 di lunedì 9 agosto, sarà interrotta la circolazione ferroviaria fra Fortezza e Brennero, in entrambe le direzioni, per lo svolgimento dei lavori sull’infrastruttura. Come informa Rfi, saranno sostituite le travate metalliche del ponte ferroviario fra le […]